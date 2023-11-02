«التمريض والعلوم» تفوزان بالمركز الأول في مسابقة القرآن بجامعة المنيا

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة «القرآن الكريم كاملًا وأحكام التلاوة والتجويد»، التي أقامتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن فوز الطالب أحمد مندي محمد بكلية التمريض، بالمركز الأول، والطالب عبد الرحيم صلاح بكلية الطب، بالمركز الثاني، وجاءت الطالبة فاطمة أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الثالث، كما فازت الطالبة منة الله بكلية العلوم، بالمركز الأول، والطالبة مريم محمد بكلية الصيدلة، بالمركز الثاني، وحصلت الطالبة علياء بكر بكلية طب الأسنان، على المركز الثالث.

تأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات القمية

وضمت لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم كلاً من: الدكتور وليد مشهور بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والشيخ أحمد خلف، عضو مراجعة المصحف الشريف بالأوقاف، والشيخ أحمد الدمرداش، بالأوقاف وجمعية رعاية الحفظة.

وتأتي هذه المسابقة، استعدادًا لتأهيل طلاب جامعة المنيا للمشاركة في المسابقات القمية، وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم في مختلف الأنشطة المقامة.

لجنة مختصة للإشراف على المسابقة

أشرف على تنظيم المسابقة وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وفاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي، وصابرين أحمد، وهشام محمد، الأخصائيون بالإدارة.