شروط تسكين دفعة جديدة من الطلاب والطالبات بمدن جامعة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا اليوم الأحد، عن تسكين دفعة جديدة من الطلاب والطالبات القدامى والجدد للعام الدراسي الجاري 2023-2024، وفقا لعدد من الشروط والضوابط.

تسكين دفعة جديدة بالمدن الجامعية

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تسكين دفعة جديدة بالمدن الجامعية في المنيا، وتشمل الشروط بالنسبة للطالبات القدامى:

أولا: تقبل الطالبات القدامى الساكنات العام الماضي من محافظة المنيا مراكز «ملوى - بني مزار - مطاي»، كليات عملية للحاصلات على تقدير عام بحد أدنى جيد جدا.

ثانيا: تقبل الطالبات القدامى من غير الساكنات العام الماضي من محافظة المنيا مراكز «ملوي - بني مزار - مطاي»، كليات عملية الحاصلات على تقدير عام بحد أدنى ممتاز.

شروط التسكين بالنسبة للطالبات الجدد

أولا: تقبل الطالبات المستجدات من جميع المحافظات، عدا محافظة المنيا الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 70%.

ثانيا: تقبل الطالبات المستجدات من محافظة المنيا مراكز «ملوي - بني مزار - مطاي» الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 85%.

وتشمل شروط التسكين بالنسبة للطلاب الجدد ما يلي:

أولا: يقبل الطلاب الجدد من جميع المحافظات، عدا محافظة المنيا، الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 81%.

ثانيا: يقبل الطلاب الجدد من محافظة المنيا مراكز «ديرمواس - العدوة - مغاغة» الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 85%.

ثالثا: يقبل الطلاب الجدد من محافظة المنيا مراكز «ملوي - بني مزار - مطاي» الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 85%.

وعلى الطلاب والطالبات القدامى والجدد المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية، اعتبارا من اليوم الأحد 29 أكتوبر الجاري وحتى الخميس 2 نوفمبر المقبل.

ويتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول من خلال «فوري» بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا، ويتم التقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.