رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز رعاية الموهوبين وريادة الأعمال

افتتح اليوم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا مركز رعاية الموهوبين وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات داخل مجمع الكليات بسبرباي، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور أسامة غنيم مدير المركز.

رعاية الطلاب الموهوبين

استمع رئيس الجامعة إلى عرض تقديمي، حول الخطة التنفيذية لعمل المركز لتحقيق الريادة والتميز في رعاية الطلاب الموهوبين واكتشاف مواهبهم وتقديم رعاية متميزة وثقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية وتطويرها، وخطة المركز لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين وتفعيل البرامج المقدمة لهم في جميع كليات الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل دائماً على توفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، تماشياً مع التوجه العام للدولة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الهدف الأساسي لإنشاء المركز اكتشاف الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم والعمل على الاستفادة منها دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ربط الطلاب بأعضاء هيئة التدريس

أضاف الدكتور محمد حسين أن المركز الجديد جرى تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من وضع خطة عمل المركز بالتواصل مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وإدارات رعاية الطلاب بالكليات، لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها، وتوفير بيئة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم، وتنمية روح الإبداع لإظهار المواهب محليا وإقليميا، وتقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، وربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، وتسويق الابتكارات والإبداعات للطلاب الموهوبين، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجات الموهوبين وتنمية قدراتهم.