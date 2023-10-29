رئيس جامعة طنطا يفتتح مكاتب شئون الطلاب والدراسات العليا بكلية الطب

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم المكاتب الادارية الجديدة لقطاعى شئون الطلاب والدراسات العليا بالنظام المميكن، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تدعم عمليات التطوير الإنشائي

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بان ادارة الجامعة تدعم عمليات التطوير الإنشائي ورفع الطاقة الاستيعابية للمكاتب الادارية تيسيرا على الطلاب ومنسوبي الكلية من المترددين عليها للحصول على الخدمات بالقطاعات المختلفة، مثمنا الدور الذي تقوم به إدارة الكلية فى تطوير البنية التحتية ورفع كفأة وقدرات التشغيل بالكلية بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية وخدمة الطلاب تماشيا مع خطة الجامعة الاستراتيجية، مضيفا ان النهج المؤسسي في تعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية يأتي بنتائجه في تحقيق أقصى إستفادة ممكنة ومشيدا بالتطورات المستمرة التى تشهدها كلية الطب بصفة دورية.

تقديم الخدمات التعليمية والبحثية

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا أن قطاعى شئون الطلاب والدراسات العليا يمثلان أهمية كبيرة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية ويشهدان أكبر عملية تطوير منذ نشأتهم بإستخدام نظام الميكنة الألية التى تساعد فى تقديم الخدمات الطلابية فى سهولة ويسر من خلال تعزيز قدراتهم ماديا وبشريا لتقديم أفضل سبل الدعم والرعاية للطلاب وفق خطة الكلية الاستراتيجية للتطوير بالتوافق مع خطة الجامعة بما يسهم فى إعداد كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى وموجها الشكر لرئيس الجامعة على توفير كافة السبل الداعمة.