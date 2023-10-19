رئيس جامعة طنطا: نرفض تهجير أهالي غزة ونؤيد موقف قيادتنا السياسية

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، انتظام سير الدراسة بكلية التجارة، وحملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للمساهمة في انقاذ المصابين تضامنا مع الأشقاء في غزة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان فى استقباله الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة الجديد، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مشاركة طلاب طنطا

وقال رئيس الجامعة: «أحيي طلاب طنطا ومشاركتهم في تأييد موقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير أهالي غزة وتأييدهم للقيادة السياسية في الحفاظ على أرض مصر، وتأييد الموقف برفض عمليات تهجير سكان مدينة غزة إلى سيناء، وهو ما يؤكد دائما الريادة التاريخية للدولة المصرية في تبني القضية الفلسطينية .

رئيس الجامعة يستمع للطلاب

التقى رئيس الجامعة خلال الزيارة مع الطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية وحرص على الاستماع لآراء الطلاب في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وتقديم النصيحة لهم بالمشاركة الفعالة والايجابية في الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبادرات الوطنية التي تنظمها إدارة الكلية، لدورها في بناء شخصياتهم وتشكيل وعيهم، لبناء أشخاص فاعلين وقادرين على مواجهة تحديات العمل والحياة.