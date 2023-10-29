رئيس الوزراء الأردني: تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات أدوية لغزة

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمُعدّات الطبية والدوائية للضفة الغربية والترتيبات جارية لإرسالها، مضيفا أن مسار المساعدات الإنسانية مستمر للضفة وغزة.

وأشار الخصاونة، في كلمته بمجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، إلى أن الجهد المقدم بقيادة الملك عبد الله الثاني نجح في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة، والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة للشعب الفلسطيني.