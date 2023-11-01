انطلاق الجلسة 90 لبورصة السلع لتداول القمح المستورد

انطلقت منذ قليل، الجلسة 90 لبورصة السلع للتداول على سلعة القمح المستورد للقطاعين العام والخاص، والذي يتم إتاحته للبيع بسعر عادل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، أن البورصة السلعية تعقد اليوم الأربعاء، جلستها رقم 90 للتداول على القمح المستورد، الذي تطرحه الهيئة العامة للسلع التموينية للقطاعين العام والخاص.

التموين تطرح القمح في بورصة السلع

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن حجم عمليات التداول في بورصة السلع منذ انطلاق منصة البورصة بلغ أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، بأكثر من مليون طن من السلع التي تم التداول عليها بإجمالي 12.2 مليار جنيه، على النحو التالي:

تفاصيل جلسات التداول على السلع

- القمح الروسي والأوكراني: تداول مليون طن بقيمة 10.6 مليار جنيه.

- ذرة صفراء روماني وأوكراني: تداول 508.56 طن بقيمة 639 مليون جنيه.

- الذرة الصفراء والردة: تداول 660.12 طن بقيمة 127 مليون جنيه.

- السكر الأبيض: تداول 210.32 طن بقيمة 784 مليون جنيه.

- كسب الفول الصويا: تداول 200 طن بقيمة 4.6 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قدم مذكرة لمجلس الوزراء لرفع السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح من المزارعين لموسم التوريد المقبل الذي يحل موعده في أبريل المقبل.