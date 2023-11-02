الذكرى 106 لـ«وعد بلفور».. الخارجية الفلسطينية: «نرفض التهجير القسري»

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان «وعد بلفور» وما أسسه بشأن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن «النكبة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا»، بسبب غرس جذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووجهت الخارجية الفلسطينية في بيان لها قبل قليل، بمناسبة الذكرى الـ106 لإعلان «وعد بلفور» المشؤوم، التحية إلى «شعبنا الصامد في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 75 عاماً على النكبة».

الخارجية الفلسطينية: «نرفض التهجير القسري»

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، رفضها لـ«التهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة، ومشروع بلفور المستمر»، وشددت على أن «شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون إعلان بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة، التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني».