درة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما الثالث.. «أنت الحب والسند»

احتفلت الفنانة التونسية درة، وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، بعيد زواجهما الثالث، اليوم الخميس، حيث وجه الأخير رسالة رومانسية لها، تزامنًا مع تلك الذكرى السعيدة.

ونشر هاني سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا تجمعه بزوجته الفنانة درة، وعلق عليها بقوله: «لا أستطيع أبدًا أن أخبرك بما يكفي كم أنت جميلة، وكم تجعليني أبتسم، وكم تعني لي.. ذكرى سنوية سعيدة لحبي الحقيقي الوحيد».

وأعربت درة، عن سعادتها البالغة بتلك الرسالة التي تلقتها من زوجها، حيث أبدت حجم حبها الشديد له، قائلة: «أنت الحب والزوج والسند والأب والابن».