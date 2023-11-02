برلماني: إقرار سعر استرشادى لتوريد القمح بـ1600 جنيه يضمن زيادة حجم التوريد

ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك يشجع المزارعين على زراعة القمح، لا سيما أن السعر ضمان، ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح «الحصري» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين على زراعة القمح الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذه الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت ذاته، تعظيم حجم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار، من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح، وفي نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.