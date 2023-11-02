رئيس «نقل النواب»: اتصالات زعماء العالم بالسيسي تؤكد تبني مصر للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اتصالات رؤساء دول العالم بالرئيس السيسي لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد أن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية، وأنها تتبنى القضية الفلسطينية، ويؤكد حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني.

موقف مصر ثابت وراسخ

وأكد «عابد» أن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية «حرب إبادة»، إذ يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطفال في قطاع غزة، إذ وصل عدهم 3500 شهيد، وهو رقم غير مسبوق على مستوى العالم، مؤكدا أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها كما سبق وفشلت في حروبها السابقة.

وأضاف أن إشادة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، يؤكد دور مصر المحوري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الإنسان بمختلف جنسياتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.