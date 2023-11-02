عضو بـ«النواب»: تلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي آليات تلبية كافة الاحتياجات الخدمية للمواطنين خير دليل على دعمه للمواطنين في كافة المجالات وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح عباس، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يضع المواطن البسيط نصب أعينه من خلال دعمه المباشر وغير المباشر لتوفير احتياجاته، علاوة على العمل على بناء الإنسان خاصة في التعليم أو الصحة.

جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة من محدودى الدخل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى مر بها العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، وليس مصر فقط، وأدت إلى تفاقم وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع.

رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير كافة الدعم اللازم للقطاع الخاص وإقامة مشروعات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على توطين الصناعات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك هو أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.