ضبط 159 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكفر الشيخ

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ من ضبط «عجل بقرى» يزن 159 كيلو، مذبوح خارج المجازر الحكومية، وعليه بطش حمراء غير تابعة لأي مجزر حكومي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، لضمان سلامة اللحوم، وحفاظاً على صحة المواطنين.

حملات لضبط اللحوم الفاسدة في كفر الشيخ

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، واستكمال باقي الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة.

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّه جرى ضبط «عجل بقرى» يزن 159 كيلو، مذبوح خارج المجازر الحكومية، وعليها بطش حمراء غير تابعة لأي مجزر حكومي بمركز مطوبس.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وأكد «بشار»، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، مشيراً إلى أنّ مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها المكبرة على الأسواق، والمحلات العامة، والمطاعم، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.