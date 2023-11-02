سيدة صربيا الأولى تزو دير سانت كاترين وتشيد بجمال جنوب سيناء وأمنها

زارت تمارا فوتشينش سيدة صربيا الأولى والوفد المرافق لها، منها زيارة مدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، للتعرف على كافة المقومات السياحية بالمدينة وزيارة الدير، في إطار الجهود المكثفة من قبل محافظة جنوب سيناء لإنعاش الحركة السياحية.

وأتت الزيارة على هامش مؤتمر «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الشباب محور التنمية .فرص وتحديات»، المقام تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 31 / 10 الي 3 / 11 بمشاركة وفود 32 دولة.

زيارة دير سانت كاترين

وكان في استقبالها اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين، واستهلت حرم رئيس جمهورية صربيا بزيارة دير سانت كاترين، والتقت برهبان الدير، واستمعت لشرح وافٍ لمقتنيات الدير باعتباره ضمن أقدم الأديرة في العالم، وتولي الدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين الترجمة وشرح أهم الآثار الموجودة بالمدينة، لتشيد بالأمن والجمال في المدينة.

زيارة لمعرض الأعشاب الطبية بسانت كاترين

والتقت تمارا فوتشينش بالدكتور أحمد صالح خبير الأعشاب الطبية بالمدينة، وتناول الحديث عن أهم الأعشاب التي تزرع بسانت كاترين، والتي تستخدم في علاج المئات من الحالات المرضية المستعصية.

وعلى هامش الزيارة قامت بجولة لأهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة سانت كاترين، يرافقها اللواء طارق عابد رئيس المدينة وخاصة مشروع التجلي الأعظم و14مشروعا جديدا يسهموا في تغيير الخريطة السياحية لمدينة سانت كاترين، وأعرب رئيس المدينة عن مدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء وإقامة عدة مشروعات عملاقة من ضمنهم مشروع التجلي الأعظم.

وخلال الزيارة أشادت حرم رئيس صربيا بالأمن والأمان خلال زيارتها لشرم الشيخ وسانت كاترين، وأعربت عن سعادتها البالغة بما رأته من مناظر خلابة وجمال، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واتاحة الفرصة لها لزيارة تلك المقاصد السياحية الهامة