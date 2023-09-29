«مستثمرو سيناء»: مخيمات وفنادق سانت كاترين كاملة العدد في أكتوبر

إقبال كبير من السياح الأجانب على زيارة سانت كاترين خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، موضحا أن الحجوزات الحالية والمستقبلية فتشير إلى أن نسب إشغال فنادق ومخيمات مدينة سانت كاترين تصل إلى 100% خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المدينة بها 3 فنادق، إضافة إلى عشرات المخيمات.

تسكين السياح بفنادق طابا ونويبع ودهب

أضاف «عبد اللطيف» لـ«الوطن»، أنه نظرا لقلة عدد الغرف الفندقية بمدينة سانت كاترين، فإن العديد من شركات السياحة التي تنظم رحلات إلى المدينة تلجأ إلى تسكين السائحين بالفنادق الموجودة بكل من طابا ونويبع ودهب، فضلا عن شرم الشيخ.

مشروع التجلي الأعظم

أشار عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إلى أن افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، خلال الشهور القليلة المقبلة، سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة للمدينة من مختلف دول العالم، موضحا أن سانت كاترين تعتبر واحدة من أهم مدن السياحة الدينية والروحية في العالم القادرة على جذب ملايين السياح سنويا إذا ما جرى التسويق الجديد للمقومات التي تمتلكها المدينة.