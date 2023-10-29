«التجلى الأعظم».. مشروع سياحي عالمي في سانت كاترين

مشروع التجلى الأعظم من المشروعات العملاقة التى تسهم فى تغيير مدينة سانت كاترين لجعلها على خريطة التنوع السياحى بمصر، إضافة لوجودها مسبقاً على خريطة الروحانيات لما بها من مزارات دينية أبرزها دير سانت كاترين الذى يضم الديانات جميعها، وتقرر افتتاح المشروع للمرحلة الأولى فى يونيو 2024 القادم، وسيشهد الافتتاح عرض فيلم وثائقى عن مدينة سانت كاترين قبل وبعد مشروع التجلى الأعظم.

«العنانى»: مزار روحانى بالوادى المقدس بـ4 مليارات جنيه واستحداث حديقة متحفية باستراحة للسيارات

وقال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه تم إعادة تخطيط المدينة لتنفيذ عدد 14 مشروعاً وإنشاء ساحة السلام، وتم تنفيذ 80% حتى الآن، وإنشاء مركز زوار جديد بلغت نسبة تنفيذه 90% وإنشاء نُزل بيئى جديد بلغت نسبة تنفيذه 80%، وإنشاء فندق جبلى تم تنفيذ ما يقارب 80% منه، وإنشاء مجمع إدارى جديد ومنطقة سياحية جديدة ومنطقة سكنية جديدة تشمل 540 عمارة سكنية وصلت نسب تنفيذها إلى 70%. وأضاف «العنانى» لـ«الوطن» أنه تم إنشاء شبكة طرق ومرافق، منها طريق دير سانت كاترين الذى بلغت نسبة تنفيذه 90% وتطوير النزل البيئية القائمة بنسبة تنفيذ 80%، وتطوير المنطقة السياحية بنسبة تنفيذ 60%، والنادى الاجتماعى نسبة تنفيذه 9%، وممشى وادى الأربعين نسبة تنفيذه 9%، والشاليهات المقامة على الهضبة بنسبة تنفيذ 80%، وتطوير مركز البلدة التراثية وتطوير المنطقة البدوية وتطوير منطقة وادى الدير ودعم الغطاء النباتى للمنطقة بأشجار الزيتون.

وأكد أن المشروع يهدف لإنشاء مزار روحانى بالوادى المقدس باستثمارات 4 مليارات جنيه، ويشمل إقامة مدرجات مشاهدة واستحداث حديقة متحفية بمنطقة استراحة السادات، وساحة السلام التى تتكون من عرض متحفى «متحف السلام» ومسرح وقبة سماوية وقاعة مؤتمرات وغرفة اجتماعات وساحة خارجية للاحتفالات، وتطوير منطقة الزيتونة من دور عبادة وسوق تجارى ومدرسة ووحدات سكنية ووحدات سياحية، والمركز الجديد للزوار يُعد مركزاً لتلبية احتياجات الزوار، ومنها تسلم الطلبات الإدارية واعتماد رسوم دخول المنطقة وبها منطقة كافيتريا ومطعم، أما منطقة وادى الراحة فتشهد تشييد نُزل بيئى مستدام يضم 216 غرفة وتشييد ممشى «درب موسى» الممتد من وادى الراحة إلى جبل التجلى وحديقة صحراوية بمحازاة سفح جبل الوادى.

وأشار إلى أن من أهم نقاط تطوير المنطقة السياحية إقامة مراكز تجارية من بازارات ومراكز شباب ومبنى اجتماعى ومنتجع سياحى جبلى، كما يتم تطوير مركز البلدة التراثية، والمراكز التجارية والمسجد وتحويل الطرق لممشى سياحى. وهكذا يشتمل المشروع على غرف فندقية وبازارات ومراكز تجارية ومساحات خضراء وقاعات عرض ومسارات للممشى وسيارات كهربائية صديقة للبيئة، وسيتم تطوير مطار سانت كاترين ليستوعب أعداد السياح القادمين، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50%.