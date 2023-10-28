أمطار الخير تزين سماء سانت كاترين.. والمحافظة تعلن حالة الاستعداد لموسم السيول

صرحت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، بأن مدينة سانت كاترين تعرضت اليوم السبت، لسقوط أمطار خفيفة على جميع أنحاء المدينة ووديانها الجبلية وهذا يعد بدء سقوط أمطار الموسم الشتوي لهذا العام ومن المتوقع تعرض مدن محافظة جنوب سيناء لسيول قوية هذا العام.

تجهيزات مجلس مدينة سانت كاترين لاستقبال الموسم الشتوي

قال اللواء طلعت العناني رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، في بيان: تعد الأمطار الشتوية لمدينة سانت كاترين جالبة للخير، وخاصة أنها مدينة جبلية فتملأ الآبار والسدود والبحيرات والخزانات الجوفية للمدينة مما يسهم في عملية الزراعة والمتطلبات اليومية للمدينة.

كما أعلنت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول هذا العام إذ جرى تجهيز مخرات السيول وتنظيفها وإزالة العوائق وتجهيز المعدات الثقيلة وتركيب أجهزة الإنذار المبكر.

أهالي سانت كاترين تسعد لأمطار الخير

من جانبه، قال إبراهيم جبلي، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين: «أجواء مدينتنا مختلفة عن باقي مدن محافظة جنوب سيناء ونحن ننتظر موسم الشتاء إذ أن أجواءها باردة وأمطارها التي نسميها أمطار الخير تعم على أهالي الوديان بالزراعات والخير الوفير.