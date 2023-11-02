إقبال كبير على معرض الكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر

شهد معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بإشراف الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إقبالا كبيرا من الباحثين والطلاب بمختلف الكليات، وأقيم المعرض بمقر المكتبة المركزية بالجامعة في مدينة نصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويستمر حتى الأحد القادم 5 نوفمبر الجاري؛ وتوافد طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر على أجنحة المعرض، مشيدين بالتنظيم.

تفاصيل معرض الكتاب

جدير بالذكر أن المعرض ضم عددًا من الكتب في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وغير ذلك من المجالات الأخرى.

وكان فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قد افتتح الأسبوع الماضي معرض الكتاب بمقر المكتبة المركزية بحضور أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، وأحمد فتحي، مدير عام المكتبة المركزية.