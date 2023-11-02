قافلة لطالبات كلية التمريض جامعة الأزهر إلى مدرسة الشهيد يوسف بمدينة نصر

جنبًا إلى جنبٍ مع رسالتها التعليمية التي تتميز بها بين كليات التمريض في جمهورية مصر العربية؛ وانطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، على تحمل الكليات لدورها المجتمعي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ نظمت كلية التمريض بنات بالقاهرة قافلة توعوية إلى مدرسة الشهيد يوسف كمال بمدينة نصر «مدرسة التربية الفكرية» برعاية الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عز الرجال، رئيس قسم صحة المجتمع.

وضمت القافلة التوعوية طالبات الفرقة الرابعة بالكلية قسم تمريض صحة المجتمع، وقد نظمت طالبات كلية التمريض ندوة للطلبة حول أهمية النظافة الشخصية في الحفاظ على الصحة العامة، ومدى انعكاس ذلك على صحة الفرد والمجتمع، ثم بعد ذلك تم استعراض كيفية الغسيل الصحيح للإيدي، والنظافة الشخصية، والحماية من الأمراض. وقدمت طالبات كلية التمريض صندوق إسعافات أولية للمدرسة هدية منهن؛ للمساعدة في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن هذا النشاط المجتمعي كان تحت إشراف، أسماء محمد عبدالفتاح، وآية نبيل، المعيدتين بالكلية، وفي ختام اليوم وجهت إدارة المدرسة خالص الشكر والتقدير لجامعة الأزهر؛ لهذا الجهد التوعوي الكبير الذي قامت به طالبات كلية التمريض بالقاهرة.