أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم في مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحظ القرآن الكريم، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما أتاح الأزهر رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024.

رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024،

وحول رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024، فإن التقديم متُاح للطلاب من يوم ‏الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام، كما حدد الأزهر الشريف إجمالي الجوائز التي تتجاوز 23 مليون جنيه.‏

مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وبخصوص رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024، فإن المسابقة تنقسم إلى أربعة ‏مستويات وهي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏

المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏

وللراغبين في التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024 أضغط هنا