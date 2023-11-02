ما المقصود من تثبيت سعر الفائدة من المركزي المصري؟.. خبير اقتصادي يجيب

كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، منذ قليل عن تثبيت أسعار الفائدة اليوم 2 نوفمبر 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وربما لا يعلم البعض ما المقصود من تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي؟.

وأجاب وليد عادل، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن» على سؤال ما المقصود من تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي؟، بشكل أكثر وضوحًا للمواطنين، إذ أن تثبيت سعر الفائدة يعني أن المركزي قرر عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي.

ما المقصود من تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي؟

وشرح الخبير الاقتصادي أن سعر الفائدة الرئيسي يستخدم في تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، مشيرًا إلى أن عندما يقرر اجتماع البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة أنه سيظل ثابتًا لمدة معينة بدون تغيير.

وتابع وليد أن قرار تثبيت سعر الفائدة يكون له تأثيره على المواطنين والاقتصاد، كونه يمنح الاقتراض بتكلفة أقل مما ينتج عنه زيادة في الاستثمار وتعزيز النشاط التجاري ويؤدي ذلك إلى النمو الاقتصادي.

تثبيت أسعار الفائدة يساعد الاستقرار المالي

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أيضًا هذا القرار يساعد على الاستقرار المالي، وعلى معدل التضخم ومنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنفاق، مؤكدًا وليد أن المركزي يعمل على مراقبة الاقتصاد واتخاذ القرارات المالية الصحيحة، ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تثبيت سعر الفائدة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.