قبل اجتماع المركزي اليوم.. اعرف تفاصيل شهادات الادخار بعائد متدرج مرتفع

تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم، لمناقشة أسعار الفائدة وتحديد السعر سواء بالتثبيت أو الرفع، وقبل اجتماع المركزي اليوم، نرصد تفاصيل شهادات الادخار بعائد متدرج مرتفع، بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 من المواقع الرسمية.

شهادات الادخار بعائد متدرج مرتفع

من أعلى شهادات الادخار بعائد متدرج مرتفع، شهادة ابن مصر من بنك مصر والمدة 3 سنوات والعائد متدرج، أي أنّ السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.

والحد الأدنى لشراء شهادة ابن مصر من بنك مصر 1000 جنيه مصري، ودورية صرف الشهادة سنويًا، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

ويتم احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي لشراء شهادة ابن مصر، ويمكن الاقتراض من البنك بضمان الشهادة، واسترداد الشهادة يكون بعد مرور 6 أشهر على الشهادة.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

وأعلى شهادات الإدخار بعائد متدرج مرتفع أيضًا، الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، ومدة الشهادة 3 سنوات، إذ أن الفائدة 22% في السنة الأولى، و18% في الثانية، و16% في الثالثة، ودورية صرف العائد شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

ويقدم البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، وبالنسبة للاسترداد يكون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لشراء الشهادة.