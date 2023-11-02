أعلى شهادة إدخار في مصر بعد قرار المركزي المصري اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في اجتماعها السابع على مدار العام الجاري، ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%.

ونرصد في السطور التالية أعلى شهادة إدخار في مصر، بعد قرار المركزي المصري، وهي متوفرة في البنك الأهلي المتحد، إذ أن الشهادة يطلق عليها اسم (premium) أي «بريميم»، ومدتها 3 سنوات.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار في مصر

وبالنسبة لنوع الفائدة من أعلى شهادة ادخار ثابتة في البنوك المصرية، يكون ثابت طوال مدة الشهادة، والعائد 20% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا.

والحد الأدنى لشراء شهادة بريميم من البنك الأهلي المتحد لأول مرة 500 ألف جنيه مصري مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف جنيه بدون حد أقصى للشراء، ويتيح البنك إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمتها.

تثبيت سعر الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اليوم الخميس، في اجتماعها السابع منذ بداية العام الجاري 2023، تثبيت أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.