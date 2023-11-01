«بالورقة والقلم».. كيف تحسب أرباح 25 ألف جنيه من بنك قناة السويس؟

يتيح بنك قناة السويس، المملوك للدولة، شهادات ادخارية متنوعة، لتناسب مختلف فئات المجتمع، من بينها الشهادة الثلاثية المتميزة، والتي تتميز بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، وهي 3 سنوات، ودورية صرف شهريًا.

كيف تحسب أرباح 25 ألف جنيه؟

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023، في بنك قناة السويس، يكون العائد 19% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، إذ أن يمكن لصاحب مبلغ 25 ألف جنيه الحصول على نحو 400 جنيهًا شهريًا، إذ أن العائد يصرف شهريًا.

ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويوفر بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، والحصول على بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

15 ألف جنيه أرباح على المليون جنيه

كما يمكن لصاحب مبلغ المليون جنيه على سبيل المثال الحصول على عائد شهري يصل إلى تقريبًا 15 ألف جنيه، من الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس، التي تتيح عائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات.