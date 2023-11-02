«شباب كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل لتدريب الفتيات على تطريز الطارات بالستان

نظمت إدارة شباب الرياض التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن التطريز على الطارات بالستان، بمركز شباب الرياض بمشاركة عضوات نادي الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تُنظم الوزارة المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

ورشة عمل لتدريب الفتيات على تطريز الطارات بالستان

أدارت الورشة إيمان ماهر، لإكساب الفتيات المهارات الفنية، في أعمال التطريز والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذ هشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض.