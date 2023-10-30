«شباب كفر الشيخ» تنظم ورش تدريب للفتيات على أعمال النول اليدوي في فوة

نظمت إدارة شباب فوه، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم بمركز شباب فوه، بمشاركة عضوات نادي الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تُنظم وزارة الشباب والرياضة المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

صقل مهارات الفتيات المشاركات

وأشار «محروس»، إلى قيام سمير السنكري، بتدريب الفتيات المشاركات في الورشة على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم للخروج بمنتجات متنوعة، لافتاً أنّ الهدف من ورشة العمل الحرفية هو صقل مهارات الفتيات المشاركات، وتنمية قدراتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهن.

جاء تنفيذ الورشة بمركز شباب فوه بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعة تنفيذ السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه.