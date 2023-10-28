وكيل «شباب كفر الشيخ» يسلم جوائز الفائزين بالمسابقات المركزية في المحافظة

أقامت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مسابقات النشاط المركزي ضمن خطة المشروعات التجريبية للطلائع، في حفظ القرآن الكريم والرسم الفوري وإلقاء الشعر والزجل بمشاركة 200 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تسليم جوائز الفائزين بالمسابقات المركزية بمشاركة 200 مبدع صغير

وشهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسليم الجوائز المالية على الفائزين من المبدعين في مسابقات الرسم الفوري وحفظ القرآن الكريم وإلقاء الشعر والزجل، موضحاً أنّ عدد الفائزين في المسابقات الثلاث هو 44 طليعا، في مسابقة حفظ القرآن الكريم أسفرت عن فوز 3 من حفظة ربع القرآن الكريم، و4 من حفظة نصف القرآن الكريم، وفوز ثمانية في حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما عن مسابقة الرسم الفوري، فقد أسفرت عن فوز 10 مبدع صغير حصل 5 منهم على المركز الأول و5 على المركز الثاني، والمسابقة الثقافية في إلقاء الشعر والزجل فاز 3 بالمركز الأول و16 طليعا بالمركز الثاني.

مشاركة 200 مبدع صغير من أعضاء مراكز الشباب من مختلف مدن ومراكز كفر الشيخ

جاءت مشاركة 200 مبدع صغير من أعضاء مراكز الشباب من مختلف مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، بإشراف مصطفى، غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ وحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والمسابقات المركزية ضمن خطة المشروعات المركزية من تنظيم وإعداد فريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.