«شباب كفر الشيخ» تستكمل سلسلة اللقاءات التوعوية عن التغيرات المناخية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لقاءات توعوية بمركز شباب شنو، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل»، بمشاركة أعضاء مراكز شباب «أبو طبل، ودفرية، وشنو، والحمراوي»، اليوم الاثنين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التعريف بأضرار التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تُنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة كما ناقشت المقصود بتغير المناخ، والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة، وأنماط الطقس، والتي قد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تُعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

فعاليات اللقاءات التوعوية

وتُقام فعاليات اللقاءات التوعوية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومتابعة باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي.