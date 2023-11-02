جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة السادسة من طلاب كلية طب الأسنان

نظمت كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، حفل عيد الخريجين السادس، لطلاب الكلية للعام الجامعي 2022/2021 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

مستوي علمي متميز

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة للخريجين من أبناء كلية طب الأسنان، مطالباً إياهم؛ بمواصلة التعلم، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، ومشيداً في ذلك، بالمستوى العلمي المتميز للكلية، وما تحققه من إسهامات في الارتقاء بالخدمة الصحية، والعلاجية، التي تقدمها للمجتمع؛ في مجالات طب، وجراحة الأسنان المختلفة.

قيادات الجامعة

حضر الحفل؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد بدوي عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبةالله جمال راشد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور محمد عبد المجيد قطامش عميد كلية طب الأسنان السابق، والدكتور خالد صديق حسن عميد كلية طب الأسنان- جامعة بدر، والدكتورة نجلاء طه المليجي الوكيل السابق للكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان، والدكتور طاهر محمد شريف رئيس النقابة الفرعية لأطباء أسنان أسيوط، والدكتور محمد علاء أمين عام النقابة العامة لأطباء أسنان أسيوط، والأستاذ المنتصر حسين أحمد أمين عام كلية طب الأسنان.

تكريم الخريجين

وتضمنت الاحتفالية؛ إهداء درع الكلية؛ لعدد من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، المساهمين في الارتقاء بمستوى كلية طب الأسنان - جامعة أسيوط، وتكريم أبناء الدفعة.