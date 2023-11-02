الجيش الأردني يعلن اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية، قبل قليل، أن المنطقة العسكرية الشرقية اعترضت طائرة مسيرة بدون طيار محملة بكمية من المواد المخدرة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، اليوم الخميس، كانت قادمة من الأراضي السورية.

مكافحة المخدرات

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة، من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.

اعتراض الطائرة

وبيّن المصدر، طبقاً لبيان الجيش الأردني، أن الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة «الكرستال»، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

استمرار التعامل بحزم

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.