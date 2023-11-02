انطلاق أعمال المكتب الدائم للمحامين العرب في الأردن

تنطلق فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم، تحت عنوان «فلسطين القضية العادلة»، بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتستمر أعمال المكتب الدائم للاتحاد لمدة 3 أيام ومن المقرر مناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ومجزرة مخيم جباليا، وسبل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

مناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي

كما سيتم مناقشة فشل الأمم المتحدة في إيقاف الحرب على غزة وسبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، سيبحث الاجتماع الرفض الفلسطيني العربي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتصفية قضيتهم.

جرائم الاحتلال

كان نقيب المحامين أعلن إدانته الكاملة للمذابح المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت المستشفى المعمداني، ومخيم جباليا بقطاع غزة، وجرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال.