الأردن يطالب مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، مواطنيها بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى، حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وفقًأ لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكدًا حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فورًا على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.