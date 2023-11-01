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الأردن يطالب مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

كتب:

هانى حسن
11:29 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
ملك الأردن

ملك الأردن

نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، مواطنيها بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى، حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وفقًأ لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكدًا حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فورًا على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.

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