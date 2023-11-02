فتح باب التقديم لبرامج الحج السياحي 2024 دون إعلان عن أسعار

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة بدأت اليوم في الإعلان عن تنظيم برامج الحج، وفتح الباب أمام المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي، وذلك بالرغم من عدم إعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام أو مواعيد تسجيل أسماء المتقدمين للحج عبر بوابة الوزارة حتى الآن.

إعلانات برامج الحج لا تشمل وضع أسعار

وأضاف لـ«الوطن» أن غرفة شركات السياحة سمحت للشركات بالإعلان عن تنظيم برامج الحج وبدء التسويق لتلك البرامج، وذلك لحين إعلان وزارة السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحي، موضحا أن إعلانات برامج الحج لا تشمل وضع أسعار للبرامج ،حيث تعتمد فقط على الضوابط العامة والتي تحظر تقدم من أدى الحج قبل ذلك.

مدة أكبر لتسويق برامج الحج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بدء إعلان شركات السياحة عن تنظيم برامج الحج حاليا سيمنح الشركات فترة أكثر لتسويق برامجها، كما سيساعد وزارة السياحة والآثار عن الانتهاء من كافة إجراءات الحج السياحي قبل منتصف شهر شعبان من العام الهجري 1445.