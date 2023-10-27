غرفة السياحة: 75% من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي التي ستصدرها وزارة السياحة والآثار مطلع الشهر المقبل لن تشهد أي تغيير في توزيع النسب المقررة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي، موضحا أنّ حصة البرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران» ستكون نحو 75% من التأشيرات، فيما ستكون حصة البرنامج السياحي فئة الـ5 نجوم نحو 25% من تأشيرات الحج السياحي.

حصة البرنامج البري من تأشيرات الحج السياحي

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أن نحو 50% من تأشيرات الحج السياحي ستوجه للمستوى الاقتصادي الطيران، فيما ستكون حصة البرنامج البري نحو 25% من التأشيرات، مشيرًا إلى أنّ تخصيص تلك النسبة للمستوى الاقتصادي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين لأداء الحج، نظرا لقلة أسعار برامج الحج الاقتصادية مقارنة ببرنامج الـ5 نجوم.

مقدم جدية الحجز

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي ستتضمن قيام المتقدمين للحج السياحي بدفع رسوم «جدية الحجز» عند تسجيل الأسماء أسوة بما هو متبع، خلال السنوات الماضية.