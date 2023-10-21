غرفة السياحة: لا يحق لمن أدى الحج من قبل التقدم هذا العام

تبدأ وزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة تلقي طلبات المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، اليوم، على أن يتم غلق باب التقدم للحج يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، فيما تعلن وزارتا السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي مواعيد بدء التقدم للحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية قريبا.

وكشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن مواعيد فتح باب التقدم للحج السياحي، موضحا أن الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي ستصدرها الوزارة بداية الشهر المقبل ستشمل تلك المواعيد، فضلا عن موعد إجراء القرعة الخاصة باختيار الفائزين بفرصة الحج السياحي.

قصر تقدم المواطنين المتقدمين للحج على جهة واحدة

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا يحق للمواطنين الذين تقدموا لحج القرعة هذا العام أن يتقدموا مجددا لوزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، أو وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، مشيرا إلى أن الضوابط المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج قصرت تقدم المواطنين على جهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة للحج المصري.

كشف تحركات لجميع المواطنين الفائزين بقرعة الحج

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنه لا يحق للمواطنين الذين أدوا مناسك الحج من قبل التقدم مجددا هذا العام، موضحا أنه في حال فوز مواطن بقرعة الحج هذا العام وكان أدى الحج قبل ذلك فإنه يتم إلغاء فوزه على الفور، موضحا أن جميع الفائزين بقرعة الحج بالـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج سيقدمون شهادات تحرك تثبت عدم أدائهم للمناسك قبل ذلك.