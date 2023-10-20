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«السياحة»: عدد تأشيرات الحج السياحي هذا العام الأعلى في التاريخ

كتب:

عبده أبوغنيمة
04:35 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
حجاج مصريون خلال سفرهم للحج العام الماضي

حجاج مصريون خلال سفرهم للحج العام الماضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إن عدد تأشيرات الحج الصادرة من شركات السياحة هذا العام، ستبلغ نحو 51 ألف تأشيرة، بزيادة نحو 35 ألف تأشيرة عن العام الماضي، الذي كانت حصته 16 ألفا و100 تأشيرة فقط، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات هذا العام تعتبر الأعلى في تاريخ الحج السياحي.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الضوابط المنظمة للحج السياحي ستصدر خلال أسبوعين من الآن، وسيحدد خلالها مواعيد تقدم المواطنين للحج وأيضا موعد غلق باب التسجيل، فضلا عن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 51 ألف مواطن من بين المتقدمين للحج، مشيرا إلى أن كافة إجراءات الحج السياحي ستنتهي هذا العام مبكرا.

برامج الحج الاقتصادية

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار ستخصص نحو ثلثي تأشيرات الحج السياحي لهذا العام للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران)، لافتا إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية لن تكون بعيدة عن أسعار العام الماضي حيث ستشهد زيادات تتراوح من 5 إلى 15% بالمقارنة بأسعار موسم الحج الماضي.

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بقلم عبده أبوغنيمة