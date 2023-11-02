مسار سعر الفائدة في 2023.. البنك المركزي يصدر قراراً جديداً اليوم

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قراراً بالإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وذلك في اجتماعه السابع في العام الجاري 2023، بالإضافة إلى التثبيت على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، لعدة أسباب أبرزها انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي، واستقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له.

سعر الفائدة.. البنك المركزي

وتواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد بحسب البيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

لجنة السياسة النقدية

ومسار أسعار الفائدة الأساسية، وفقًا لما تؤكده لجنة السياسة النقدية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتنوه إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

كما أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة.