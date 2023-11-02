بايدن: خروج 74 أمريكياً من غزة بعد «محادثات حساسة متعددة الأطراف»

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، مغادرة 74 مواطناً أمريكياً قطاع غزة، وإخلاءهم إلى مصر عبر معبر رفح البري، بعد مفاوضات وصفها البيت الأبيض بأنها كانت «حساسة ومتعددة الأطراف».

أمريكيون يغادرون غزة لليوم الثاني

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» تصريحات بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي عقب لقائه مع رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، والتي قال فيها: «أخبار جيدة، لقد أخرجنا اليوم 74 مواطناً أمريكياً مزدوجي الجنسية».

وأكد البيت الأبيض أن الأمريكيين يغادرون غزة لليوم الثاني على التوالي، بعد محادثات وصفتها بأنها حساسة متعددة الأطراف، وذلك في ظل مواصلة شن الاحتلال لغارات جوية وعملية برية محدودة في شمال قطاع غزة.

واشنطن تخطر رعاياها بالاستعداد للذهاب

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن حوالي 400 مواطن من مزدوجي الجنسية أعربوا عن رغبتهم في مغادرة قطاع غزة، وهو عدد يرتفع إلى حوالي 1000 فرد، بما في ذلك أفراد الأسرة.

وتواصلت وزارة الخارجية مع الأمريكيين لإخبارهم بأن يكونوا مستعدين للذهاب وانتظار المزيد من التعليمات.

وأسفرت الجهود المصرية عن التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح لإجلاء مزدوجي الجنسية، مع دخول الحالات الحرجة من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.