بعد طلب بايدن.. هل يتحمل الاقتصاد الأمريكي كلفة تمويل أزمتى أوكرانيا وإسرائيل؟

مع احتدام المعارك الضارية ما بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وفلسطين وإسرائيل من جهة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي جون بايدن، الكونجرس الأمريكي بتخصيص 86 مليار دولار لدعم الحربين في أوكرانيا وإسرائيل معا.

وطلب الرئيس الأمريكي بصرف 86 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، أمر رآى فيه البعض مبلغا ضخما لا تستطيع به أمريكا تمويل حربين معا في آن واحد، في حين يرى الخبراء الاقتصاديين كون ذلك المبلغ سيتم توفيره بسهولة من الموازنة الأمريكية، مع تقليل النفقات في أبواب معينة من الموازنة العامة للدولة من أجل ضخها لاستكمال الحرب على جهتين معا.

خبير اقتصادي: الاقتصاد الأمريكي يستطيع استيعاب كلفة الحرب

الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، قال إنّ الاقتصاد الأمريكي يستطيع تحمل تكلفة الحرب، لكون يقوم نسبة كبيرة منه على تصنيع الأسلحة وتصديرها إلى العالم، حيث أن مثل ذلك التوجه ومع استمرار المعارك على مختلف الأصعدة، سيدفع دول العالم للشعور بحالة من عدم الأمان، الأمر الذي سيدفعها إلى شراء الأسلحة.

وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الدول المصنعه للأسلحة حول العالم، دائما ما تسعى لإحداث خلخلة أمنية بين الحين والآخر، من أجل زيادة مبيعاتها من الأسلحة المتطورة، كما تضع الولايات المتحدة الأمريكية نصب أعينها منافسة روسيا والصين لها، وسعيهم سويا بأن يكونوا قوى مهيمنة اقتصاديا وسياسيا، ذلك لأن روسيا تعد المنافس التاريخي لأمريكا.

شعيب: أتوقع طلب من الكونجرس الأمريكي لزيادة سقف الدين

وأوضح أنه على الصعيد الداخلي الأمريكي، فقد قامت الأخيرة بخفض تصنيفها الائتماني مؤخرا، كما كان لدى الكونجرس الأمريكي مشكلة متمثله في رفع سقف الدين مرة جديدة، الأمر الذي تسبب في حالة من الصراعات والمشاحنات ما بين الحزب الأمريكي الواحد داخليا، في حين يفكر الناخب الأمريكي ويقارن بالحرب الدائرة حاليا وحروب أمريكا السابقة، ذلك لأن أمريكا قد خسرت الكثير خلال الك الحروب.

وائل النحاس: الدولار الأمريكي نجح في بناء هيمنة عالمية

فيما يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولار الأمريكي نجح في بناء هيمنة قوية عالميا، الأمر الذي يحمي القوى العسكرية الأمريكية، إذ أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استحمال فاتورة الحرب ما بين البلدين، في حين أن لأمريكا مخصصات عسكرية للتمويل الخارجي، الأمر الذي قد يدفع متخذي السياسات النقدية في أمريكا برفع سقف الدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «النحاس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحقق معدلات نمو جيدة، الأمر الذي سيخفض نسبيا مدى إمكانية التسارع في بيع السندات الأمريكية لدى المستثمرين في البورصة الأمريكية، لأن الحالة الاقتصادية الأمريكية جيدة ولديها سيولة دولارية جيدة، الأمر الذي لن يتبعه إنشاء سياسات تحفيزية جديدة للاقتصاد الأمريكي أو حتى رفع في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

النحاس: أمريكا أفرجت عن 6 مليار دولار لإيران من كوريا الجنوبية لتحييدها عن المعركة

وشدد على أن أمريكا تحاول الحفاظ على قوة الدولار من خلال الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، حيث أنه وبالنسبة لإيران فقد قام متخذي السياسات النقدية بأمريكا بالإفراج عن 6 مليار دولار لإيران من كوريا الجنوبية، وتم إيداعهم في البنوك القطرية سعيا من أمريكا لتحييد إيران خلال الحرب الحارية حاليا.