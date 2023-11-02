بينهم بايدن.. مسؤولون عالميون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تجمّع انتخابي في ظل حملته الانتخابية لفترة رئاسية جديدة، إنه يؤيد «فترة توقف في غزة من أجل السماح للأسرى بمغادرة قطاع غزة»،.

مسؤولون طالبوا بهدنة إنسانية في غزة بخلاف بايدن

ولم يكن بايدن أول من دعا لهدنة في غزة، إذ أطلق العديد من الرؤساء والمسؤولين حول العالم دعوات بوهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار أما أبرز هؤلاء:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل مؤقت لأغراض إنسانية، مدافعا عن إرساء هدنة إنسانية في غزة تستجيب لاحتياجات المدنيين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «إنه لا بديل عن وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة سياسيا».

رئيس وزراء إسبانيا

دعا رئيس الوزراء الإسباني في تصريح عند وصوله إلى مقر قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكس إلى وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «بصفتي رئيس وزراء إسبانيا، أود أن أرى وقفا لإطلاق النار لأغراض إنسانية» متابعا أنه على الأقل يجب فرض هدنة إنسانية لتوجيه المساعدات إلى السكان عاجلا.

تسلمت الصين مقعد رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر خلفا للبرازيل، وتعهدت خلال الكلمة الافتتاحية لبداية مدتها للخروج بصيغة قرار بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

مصر تقود المفاوضات من أجل السلام

وتقود مصر المفاوضات من أجل تحقيق حل دائم للقضية إذ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات مكثفة دولية وإقليمة مع كافة الأطراف بالأزمة من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بجانب ضمان حل سياسي للأزمة بحل الدولتين على حدود 1967.