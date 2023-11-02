متحدث الوزراء يكشف خطط وسياسات الحكومة لمواجهة تداعيات «حرب غزة»

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي الملتهب للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خططًا وسياسات مختلفة لمواجهة تداعيات هذه الأزمات، حيث أصدرت حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق، وتدبير الاحتياجات والسلع الأساسية.

تنمية المشروعات الصغيرة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن الحكومة تتجه نحو ترشيد الإنفاق قدر الإمكان.

التيسير على المستوردين

وذكر المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم، تضمن قرارات خاصة بدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم مجموعة إجراءات لإصدار التراخيص، ووضع آليات لتقديم ترخيص مؤقت، وسبل دعم هذه المشروعات، بجانب تخفيف تكدس البضائع في المواني والتيسير على المستوردين من خلال منح تخفيضات معينة، ومد فترة السماح دون رسوم إضافية، وإمكانية نقل الحاويات لمخازن خارج الميناء.