«الإسكان الاجتماعي» ينتظر موافقة مجلس الوزراء للإعلان عن الطرح القادم

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجاح قيادات الصندوق في الانتهاء من رصد جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز بالطرح التكميلي الثالث بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 تمهيدا لطرحها قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي برىاسة مي عبدالحميد، انتهى بالفعل من إرسال بيان وافٍ بجميع الوحدات المزمع طرحها بالإعلان المقبل إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية تمهيدا لطرحها على المواطنين، وذلك بعد توفير الدعم المالي اللازم لها حسب كل حالة من المتقدمين طبقا للسن والحالة الاجتماعية، والدخل الشهري للمتقدمين.

حزمة متنوعة من الوحدات السكنية

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد الآن لطرح جديد يضم حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة وفي مقدمتها المدن الساحلية خاصة العالمين الجديدة بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز، كما يضم الطرح عددا من الوحدات السكنية بمشروعات القاهرة التاريخية، وفي مقدمتها وحدات سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة.

تنفيذ 641 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي حتى الآن

وكانت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن عدد الوحدات المنفذة حتى تاريخه بمشروع الإسكان الاجتماعي بلغ 641 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 221 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وعدد زيارات المواطنين للموقع الإلكتروني للحصول على خدمات الصندوق بلغ نحو 166 مليون زيارة، بخلاف 6 ملايين رسالة نصية SMS استقبلها الصندوق من المواطنين للتعرف على موقف طلباتهم من حيث قبولها أو ردها، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية عبر «فيس بوك» نحو 660 ألف متابع.