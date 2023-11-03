أفضل صيغة دعاء لأهل فلسطين: «اللهم أيد المرابطين»

يتعرض أهل فلسطين إلى انتهاكات جسيمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويصاب العديد من المدنيين ويستهشد الكثير من الأطفال والنساء، ولا نملك في هذه الأوقات الصعبة إلا الدعاء لهم، لأن فضله كبير ، ودعاء لأهل فلسطين وغزة هو ما نستطيع أن نقدمه في هذه الظروف الصعبة، ويقدم الأزهر الشريف مجموعة من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، ونرصدها في السطور التالية.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

ومن دعاء لأهل فلسطين وغزة التي يمكن ترديدها في ليلة الجمعة، ونشرها الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية:

- "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم".

- يا الله تولى بعزتك وقهرك وسلطانك حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرتك.

- اللهم أيِّد المُرابطينَ في فلسـيطين.

-اللهم أمدّ أهل غزة ‏بمددك وأيدهم بتأييدك، اللهم بردّا وسلامًا على أهل غـزة ‏.

أدعية قصيرة لأهل فلسطين وغزة

ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويستحب فيه الدعاء من ليلته حتى مغرب هذا اليوم، لذلك من المستحب أن يكثف فيه المسلمون دعاء لأهل فلسطين وغزة حتى يخفف عنهم الله مصائبهم، ومن هذه الأدعية:

- يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

- اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

- اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .