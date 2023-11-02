متحدث الوزراء: حرب غزة «مؤذية للجميع» وخطط التطوير بسيناء مستمرة

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره، قائلًا: «أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة.. والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم.. حيث إن الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.. والقيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»: «مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها».

خطط التطوير بسيناء

كما علق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لسيناء، مشيرًا إلى أن خطط التطوير بسيناء مستمرة ولا تأجيل لأي شيء، ورؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.