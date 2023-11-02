استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من عائلته في خان يونس

استشهد مراسل تلفزيون فلسطين، الصحفي محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله في خان يونس، جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها في قطاع غزة، استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته، بينهم زوجته وابنه وأخوه، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس.

وكان الزميل أبو حطب على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.

وفي آخر رسالة له، تحدث «أبوحطب» عن الوضع المأساوي في قطاع غزة، قائلاً إن «الأنين في كل شارع وزاوية وبيت، هناك آلام كبيرة ووضع قاسٍ تهتز له الجبال حينما نرى الأطفال والنساء تحت الأنقاض، مشهد مؤلم ومازال العدوان يتواصل».