ضوابط حصول الابنة على معاش والدها المتوفى.. «حتى لو بتشتغل»

نظم القانون ضوابط حصول الابنة على معاش الوالد بعد الوفاة، خاصة في حالة كانت الابنة غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو ليس لديها مصدر دخل.

وفي هذا الإطار تستعرض بوابة «الوطن»، الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات حصول الابنة على معاش والدها، وفقا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا.

شروط حصول الابنة على معاش والدها

ووفقا لما جاء بالقانون، يشترط لحصول الابنة تقاضي معاش والدها المتوفى كاملًا أن تكون غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، ولا تحصل على أجر.

كما تضمن القانون، أنه في حالة كانت الابنة تعمل بإحدى القطاعات؛ العام أو الحكومي أو الخاص، فيشترط أن يكون معاش الوالد أكبر من راتبها، وفي هذه الحالة تحصل الابنة على الفرق بين الراتب والمعاش.

خطوات حصول الابنة على معاش والدها

وهناك عدد من الإجراءات المتبعة التي أقرها القانون، لتتمكن الابنة المستفيدة من صرف معاش والدها المتوفى وهي:

- التوجه لأقرب وحدة للشؤون الاجتماعية لتقديم طلب الحصول على المعاش والحصول على الاستمارة المناسبة، ويتم إلحاق الآتي:

- كتابة إقرار من الابنة بعدم وجود أقارب ملزمون بالإنفاق عليها.

- كتابة إقرار بعدم وجود مصدر دخل للأسرة، وفي حالة وجود دخل يجب إضافة المصدر.

- كتابة إقرار في حالة كانت الابنة أقل من العمر القانوني بأنها غير متزوجة، أو أنها لا تزال في مراحل التعليم.

- يتم إرفاق بطاقة شخصية.

- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة من قسيمة الطلاق في حالة كانت الابنة مطلقة، ويتمّ اعتماده من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

وحسبما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية، فإن المستفيدة تحصل على معاش الوالد بنسب متفاوتة تختلف حسب جدول توزيع المعاش على المستحقين، فإذا كانت وحيدة تحصل على ثلثي المعاش، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.