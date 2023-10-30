حالات الجمع بين معاشين بنص قانون التأمينات الاجتماعية.. هل أنت منهم؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، تفاصيل الجمع بين معاشين بنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه يتم الجمع بين معاشين أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في عدة مواقع، وفقا للملدة 104 من التي حددت حالات الجمع.

حالات الجمع بين معاشين

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، حالات الجمع بين المعاشين على النحو التالي:

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أن يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، على ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

- يكمل المعاش إلى هذا القدر، وفقا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 102 من هذا القانون، والتي تنص على إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالي:

ـ المعاش المستحق عن نفسه.

ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ـ المعاش المستحق عن الوالدين.

ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.