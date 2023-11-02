محافظ كفر الشيخ يشيد بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، التي تهدف إلى تثقيف وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف، ضمن خطة الدولة المصرية لإعداد قيادات شابة لديها الكفاءة والقدرة على قيادة عجلة التقدم وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة، الذين اجتازوا الدبلومة المهنية في الإدارة، مؤكداً تقديم كافة سُبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات.

تخرج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، من المُعلمين الشباب المتميزين ذوي الكفاءة، الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل على مدار 6 أشهر، وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، لتحقيق التغيير المنشود والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية، وعددهم 23 مديراً.

كما هنأ وكيل الوزارة، أبناء المحافظة من منسوبي قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المُعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين، وذلك خلال لقاء موسع اليوم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ والمعنيين من الإدارات النوعية، لافتاً أنّ ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلي تقديم كافة سُبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وُجدت في سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، والنهوض بأداء الإدارة المدرسية، وأنّه حرص على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور لطرح الأفكار والمقترحات بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وتطوير الأداء والتميز في العمل.