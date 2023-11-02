رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يشهد فعاليات دورات تنمية مهارات الإداريين

شهد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الختامي للأسبوع الثالث لعدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات المعلمين والإداريين بمعاهد المنطقة، والذي أُقيم بقاعات التدريب بالكمبيوتر التعليمي ومعهد محمد رجب الابتدائي.

ختام الدورات التدريبية المقامة لتنمية مهارات الإداريين

وتابع رئيس المنطقة ختام الدورات التدريبية المقامة لتنمية مهارات الإداريين على تقنيات الحاسب الآلي، وعلى تنمية الأعمال الإدارية، كما تابع الدورة التدريبية المنعقدة لمُعلمي الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي والتي أُقيمت لتنمية مهاراتهم على المنهج الجديد، بناءًا على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وتضم 20 متدرباً موزعين على قاعتين.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة هذه الدورات التدريبية في اليوم الختامي لها، لمتابعة مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات، مؤكداً حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المُعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.

الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر

كما أشار رئيس المنطقة خلال لقاءه اليوم بالمتدربين إلى أهمية الاستفادة من هذه الحزم التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمُعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.