شاب يطلق اسم «غزة» على ابنته بالفيوم: «فلسطين في قلب كل مصري»

أطلق شاب من محافظة الفيوم، اسم «غزة» على مولودته التي ولدت منتصف الأسبوع الجاري، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتيمنًا بنصر أهالي غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنّ القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، وفلسطين كانت وما تزال وستظل دولة عربية إسلامية أبيّة في وجه العدوان الغاشم مهما حدث حتى يأتي نصر الله.

وعلى الرغم من أنّ «قطاع غزة» أوجع قلوب العالم أجمع بما تتعرض له من قصف عنيف وجرائم حرب تسببت في موت الآلاف من الرجال والسيدات والأطفال والشباب الذين رفضوا التهجير خارج أراضيهم وفضلوا الموت في منازلهم، إلا أنّ أحد أبناء محافظة الفيوم قرر إطلاقه على ابنته التي أتت للحياة قبل أيام.

شاب يطلق اسم «غزة» على ابنته

وأوضح شوقي أبو بكيرة أحد أبناء محافظة الفيوم المقيم بدولة الأردن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ أسرته بشرته بأنّ الله رزقه بمولودة فتاة للمرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، وما أن تلقى الخبر إلا وأطلق عليها اسم «غزة» دون تفكير أو تردد، متمنيًا أنّ تكون ولادتها رمزًا لولادة قطاع غزة من جديد، واستعادة الفلسطينيين لأراضيهم وانتهاء الإحتلال.

فرح الجميع باسم غزة

وأشار إلى إنّ الجميع رحب باسم الطفلة «غزة» وسعدوا به كثيرًا رغم غرابة إطلاق الاسم على فتاة، مُشيرًا إلى أنّ أسرته انتهت من توثيق وتسجيل اسم غزة ابنته بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المنصرم، في الوحدة الصحية بقرية الإخصاص التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

دعمًا للقضية الفلسطينية

وأضاف أنّه كان قد قرر منذ بدء العدوان على غزة إطلاق اسمها إذا رُزق بمولودة فتاة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وللتأكيد على إنّ فلسطين في قلب كل مصري ما حيينا، مُتمنيًا أنّ يكون ولادة ابنته وجه الخير على غزة وانتهاء معاناتها بالفعل.